МАРТ предлагает исключить несколько видов пластиковой посуды из перечня запрещенных в общепите

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает обсудить проект постановления, которым перечень запрещенной в общепите одноразовой пластиковой посуды излагается в новой редакции. Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

МАРТ предлагает исключить из перечня стаканы объемом 300 мл и более, трубочки (соломинки) для напитков, а также контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки и бутылки.

"Проект постановления разработан в целях недопущения ухудшения экономической ситуации в сфере общественного питания, а также с целью снижения рисков, которые может повлечь введение полного запрета на использование одноразовой пластиковой посуды", - говорится в обосновании. Как пояснили в министерстве, риски связаны с отсутствием отдельных видов альтернативной посуды из экологически безопасных материалов, в том числе предназначенной для упаковывания продукции в газомодифицированной среде и под вакуумом. Кроме того, для общепита важно сохранение качества упакованной продукции, потому свойства упаковки имеют особое значение.

Таким образом, согласно проекту постановления в перечне запрещенных в общепите останутся одноразовые пластиковые вилки, ложки, ножи, палочки для размешивания напитков, стаканы объемом до 300 мл, чашки, тарелки, коробки, за исключением предназначенных для упаковывания кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.

Замечания и предложения по проекту постановления можно высказать по 14 мая на Правовом форуме Беларуси.-0-