МАРТ предлагает обсудить изменения при оформлении предварительных заказов в общепите

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выносит на общественное обсуждение проект постановления МАРТ "О порядке оформления предварительных заказов в объектах общественного питания", предусматривающий утверждение соответствующей инструкции. Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.
В соответствии с требованиями декрета №7 "О развитии предпринимательства" исключены излишние требования при организации обслуживания покупателей в объектах общественного питания, оказании услуг, связанных с общепитом.
Так, требование о необходимости наличия двух книг (книга учета предварительных заказов на обслуживание и книга учета предварительных заказов на оказание услуг) предлагается заменить на требование о наличии одной книги, которую продавец может вести в произвольной форме. Также предлагается отменить требование о скреплении печатью записи о количестве листов в книге предварительных заказов. Кроме того, предусматривается оформление меню предварительного заказа на обслуживание покупателей в произвольной форме, которую субъект хозяйствования будет устанавливать самостоятельно.
С текстом проекта постановления и обоснованием к нему можно ознакомиться в разделе "Законодательство/Общественное обсуждение проектов" на сайте МАРТ.-0-
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