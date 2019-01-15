МАРТ предлагает обсудить изменения при оформлении предварительных заказов в общепите

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выносит на общественное обсуждение проект постановления МАРТ "О порядке оформления предварительных заказов в объектах общественного питания", предусматривающий утверждение соответствующей инструкции. Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с требованиями декрета №7 "О развитии предпринимательства" исключены излишние требования при организации обслуживания покупателей в объектах общественного питания, оказании услуг, связанных с общепитом.

Так, требование о необходимости наличия двух книг (книга учета предварительных заказов на обслуживание и книга учета предварительных заказов на оказание услуг) предлагается заменить на требование о наличии одной книги, которую продавец может вести в произвольной форме. Также предлагается отменить требование о скреплении печатью записи о количестве листов в книге предварительных заказов. Кроме того, предусматривается оформление меню предварительного заказа на обслуживание покупателей в произвольной форме, которую субъект хозяйствования будет устанавливать самостоятельно.

С текстом проекта постановления и обоснованием к нему можно ознакомиться в разделе "Законодательство/Общественное обсуждение проектов" на сайте МАРТ.-0-