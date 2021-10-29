МАРТ предлагает обсудить меры по госрегулированию потребительского рынка

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа "О мерах по совершенствованию государственного регулирования потребительского рынка" вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проект подготовлен в целях оказания поддержки отечественным производителям продовольственных товаров и создания условий для обеспечения национальной продовольственной безопасности.

В частности, проектом указа предлагается ограничить совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого субъекту, ведущему розничную торговлю продовольственными товарами, не более 5% от цены приобретенных товаров: в связи с приобретением у поставщика определенного количества продтоваров; за оказание услуг, направленных на их продвижение, и логистических услуг; за предоставление права использования объектов интеллектуальной собственности в отношении продтоваров в случае, когда такое использование не связано с изготовлением товаров, выполнением работ или оказанием услуг для обладателя исключительного права на соответствующий объект и по его заданию (заказу).

Организатор общественного обсуждения - Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 октября по 8 ноября.-0-