МАРТ предлагает обсудить поправки в закон о торговле

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает обсудить проект изменений в закон "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь". Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Внесение изменений в закон о торговле обусловлено практикой его применения, а также необходимостью упрощения требований к ведению бизнеса в сферах торговли и общепита. В числе этих упрощений - переход на уведомительный принцип начала осуществления деятельности независимо от включения сведений в реестры, регистры; самостоятельное определение режима работы торговых объектов и объектов общепита, торговых центров, рынков, а также без (вне) торговых объектов (за исключением режима работы после 23.00 и до 7.00); создание стационарных торговых объектов и объектов общепита, торговых центров вне зависимости от их наличия на схемах размещения. Также среди необходимых изменений - создание объектов общепита без подразделения на типы и классы, отказ от ассортиментных перечней продукции общепита; отказ от представления субъектами торговли сведений о розничном и оптовом товарообороте для включения в Торговый реестр; организация и проведение ярмарок по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами (за исключением облисполкомов) по месту их проведения. Также предусматривается самостоятельный расчет торговыми сетями и крупными магазинами их доли в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах области, Минска, городов областного подчинения, районов за предыдущий финансовый год.

Дополнительно вводятся новые термины: администрация рынка, администрация торгового центра, кейтеринг, летняя площадка (продолжение зала), передвижной торговый объект, передвижной объект общественного питания, продовольственные товары, фирменный магазин и др. Термин "кейтеринг" введен в связи с тем, что в настоящее время такой способ общественного питания получает все большее распространение. Его суть заключается в том, что субъект общепита производит продукцию под заказ и доставляет заказчику. При этом, к примеру, можно заказать для проведения свадьбы не только доставку изготовленной продукции, но и обслуживание гостей, а можно заказать такую продукцию в офис, но без обслуживания работниками общепита.

Предусмотрены изменения в вопросах размещения нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания. Исполкомы обратились в МАРТ с предложением расширить эту статью закона за счет определения полномочий соответствующих госорганов на разработку и утверждение единого порядка разработки перечня мест их размещения, а также единого порядка их предоставления, с обязательным выделением требований к маршрутам движения автомагазинов и передвижных объектов общепита (фудтраков). В связи с этим предлагается предоставить Совету Министров полномочия определить порядок разработки перечня мест размещения нестационарных и передвижных торговых объектов и объектов общественного питания, мест осуществления разносной торговли без использования приспособлений для нее.

В связи с необходимостью существенного изменения норм закон о торговле будет изложен в новой редакции. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 июля по 8 августа.-0-