МАРТ предлагает обсудить проект постановления о продаже обуви

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров, которым предусмотрено внесение изменений в постановление правительства от 22 июля 2014 года №703 "О продаже отдельных видов товаров, осуществлении общественного питания и порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Проект направлен на то, чтобы не допускать введения в заблуждение потребителей относительно материала, из которого изготовлена обувь, а также на увеличение продаж отечественной кожаной обуви.

Организатор общественного обсуждения - Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

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