МАРТ предлагает обсудить проект указа о порядке отчуждения транспортных средств

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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает обсудить проект указа, подготовленный для совершенствования порядка отчуждения транспортных средств и расчетов, производимых между юрлицами, физлицами и ИП. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ. "Проект указа направлен на упрощение порядка регистрации договоров и создание дополнительных удобств для граждан, обеспечение прав и законных интересов участников гражданского оборота, упрощение условий ведения бизнеса", - отметили в пресс-службе. Согласно проекту документа, договоры, заключаемые между физлицами, подлежат регистрации в регистрационных подразделениях ГАИ или в инспекциях гостехнадзора либо нотариальному удостоверению. Это можно будет сделать при государственной регистрации транспортных средств или снятии их с учета. Кроме того, проектом указа определяются обязательные условия договоров по отчуждению транспортных средств. Предусматривается организация межведомственного информационного взаимодействия между Белорусской нотариальной палатой, автоматизированными информационными системами ГАИ МВД и Минсельхозпрода посредством ОАИС (с 1 января 2023 года). Проект документа также предполагает, что расчеты между юрлицами, ИП и физлицами, в том числе по договору комиссии, за отчуждаемые транспортные средства проводятся только в безналичной форме. Одновременно сохраняется право выбора формы расчета при заключении таких сделок между физлицами. "Предлагается также исключить норму о необходимости регистрации договоров, заключаемых между физлицами и юрлицами или ИП, поскольку проведение расчетов в безналичной форме обеспечит прозрачность таких сделок", - обратили внимание в пресс-службе. Кроме того, для субъектов торговли проект указа предусматривает отмену приобретения, оформления и выдачи счет-справок. С проектом указа и обоснованием к нему можно ознакомиться на сайте МАРТ в разделе "Законодательство" (подраздел "Общественное обсуждение проектов"). Замечания и предложения принимаются до 18.00 25 января на электронный адрес: i.shpak@mart.gov.by.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!