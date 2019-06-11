МАРТ предлагает обсудить проект указа о противодействии монополизации в торговле

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло на общественное обсуждение проект указа "О противодействии монополизации в области торговли", сообщили БЕЛТА в министерстве.

Документ направлен на создание дополнительных условий для развития конкуренции и эффективного функционирования сектора розничной торговли продуктами питания. Субъект торговли, доля которого в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в республике за предыдущий финансовый год превышает 15%, признается занимающим доминирующее положение на рынке, что предопределяет возложение дополнительных обязанностей и установление ограничений.

Как отмечается в обосновании к проекту указа, специфика деятельности торговых сетей и их возрастающее влияние не только в сфере торговли, но и в связанных с ней отраслях (реклама, влияние на потребителей и поставщиков) требуют закрепления на законодательном уровне новых инструментов антимонопольного регулирования. Как показывает правоприменительная практика, торговые организации могут диктовать невыгодные условия при поставке товаров. Все больший охват рынка торговыми сетями приводит к сокращению доли малого и среднего бизнеса, а их ассортиментная политика - к "вымыванию" местных производственных предприятий.

Планируется обязать субъекты торговли самостоятельно рассчитывать долю в объеме товарооборота, размещать на сайте правила торговой практики, перечень аффилированных лиц, с которыми заключены договоры на поставку товаров. Также в проекте указа запрещается навязывать поставщикам и производителям участие в скидках, акциях, услуги по продвижению товаров, устанавливать условия с возможностью в одностороннем порядке прекратить сотрудничество без веских причин и требовать выплату бонусов и премий и др.

Кроме того, документ определяет условия осуществления рекламной деятельности, предполагает административную ответственность за нарушение его норм.

С текстом проекта указа и обоснованием к нему можно ознакомиться на сайте МАРТ в разделе "Законодательство/Общественное обсуждение проектов" либо на Правовом форуме Беларуси.

Общественное обсуждение продлится до 20 июня текущего года включительно.-0-