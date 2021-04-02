МАРТ предлагает обсудить размещение нестационарных торговых объектов

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров "О перечнях мест размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания, летних площадок (продолжений залов), маршрутов движения передвижных торговых объектов, передвижных объектов общественного питания", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В частности, проектом постановления устанавливаются основные принципы, этапы разработки перечней, а также требования к их разработке, в том числе случаи, когда не допускается включение в перечни мест размещения, маршрутов движения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания, летних площадок (продолжений залов), передвижных торговых объектов, передвижных объектов общественного питания.

При этом для максимального учета мнения и пожеланий населения, субъектов торговли и общественного питания, иных заинтересованных лиц, в том числе структурных подразделений местного исполнительного и распорядительного органа, госорганов, иных организаций и объединений, в повышении уровня обслуживания населения и развитии торговли и общественного питания на определенной территории предусматривается возможность включения в перечни мест размещения и маршрутов движения по заявлениям таких лиц.

Организатор общественного обсуждения - Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси со 2 по 12 апреля 2021 года.-0-