МАРТ предлагает урегулировать закупки при заключении договоров лизинга

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли вынесен на общественное обсуждение проект постановления Совета Министров, предусматривающий необходимость соблюдения законодательства о закупках за счет собственных средств организаций при заключении договоров финансовой аренды (лизинга), сообщает БЕЛТА.

Проект документа вносит изменения в постановление от 15 марта 2012 года №229 "О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств". В частности, действие постановления предлагается распространить и на процесс приобретения товаров в лизинг при закупках за счет собственных средств организаций. "Ранее этот вопрос четко не был прописан в законодательстве. Договор лизинга имеет свои особенности, с юридической точки зрения возникали разногласия. Проект постановления обеспечит единую правовую трактовку процесса заключения договора лизинга, - отметили в министерстве. - С учетом специфики правоотношений в рамках договора лизинга предусмотрено, что его заключение должно осуществляться по результатам двухэтапного конкурса".

В частности, на первом этапе конкурса заказчик определяет необходимое имущество и его поставщика, который будет исполнять обязательства в пользу третьего лица - лизингодателя. При этом определяются условия договора поставки. На втором этапе осуществляется выбор лизингодателя. Соответственно договор лизинга заказчик будет заключать с лизингодателем, предложившим лучшие условия исполнения договора.

Принятие данного постановления не повлечет дополнительного расходования средств республиканского и местных бюджетов.

С текстом проекта постановления и обоснованием к нему можно ознакомиться в разделе "Законодательство/Общественное обсуждение проектов" на сайте МАРТ. Замечания и предложения можно направлять до 18 января на электронный адрес: dulchevskaya@mart.gov.by.-0-