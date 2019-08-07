МАРТ предлагается наделить полномочиями согласовывать все административно регулируемые цены

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерству антимонопольного регулирования и торговли могут разрешить согласовывать все административно регулируемые цены, в том числе на топливо, сообщил сегодня на брифинге председатель правления Национального банка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все повышение цен идет непосредственно через МАРТ. Исключением было топливо, но сейчас подготовлено решение, и если оно будет принято, в последующем все повышение регулируемых цен исключительно только через МАРТ", - отметил Павел Каллаур.

"Это принципиальная позиция и непосредственно МАРТ, и Национального банка. Мы глубоко убеждены, что все должно быть в одних руках, должна быть обеспечена координация действий как минимум в рамках прогнозов и расчетов со стороны Национального банка и МАРТ", - добавил он.

Отвечая на вопрос о возможных сроках принятия такого решения, глава Нацбанка пояснил, что вопрос будет решаться на уровне главы государства.-0-