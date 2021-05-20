МАРТ предложил обсудить изменения в реализации пиломатериалов на внутреннем рынке

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совмина "Об изменении постановления Совета Министров от 16 июня 2004 года №714", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Предмет правового регулирования проекта - общественные отношения, возникающие при реализации субъектами хозяйствования пиломатериалов на внутреннем рынке. В частности, изменениями предусмотрено введение нормы об обязательном заключении на биржевых торгах сделок с пиломатериалами на внутреннем рынке юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Организатор общественного обсуждения - Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 20 по 30 мая 2021 года.-0-