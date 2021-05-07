МАРТ пресек ущемление прав потребителей со стороны субъекта естественной монополии

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало предупреждение субъекту естественной монополии в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения ОАО "Белагроздравница" о прекращении действий, ведущих к ущемлению прав и законных интересов потребителей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"ОАО "Белагроздравница" при заключении договора о сотрудничестве с контрагентом включило в него запрет на осуществление отдельных видов услуг, например косметических и СПА-услуг, что препятствовало появлению конкурентов в этой сфере", - рассказали в пресс-службе.

Невыполнение запрета могло привести к отказу в предоставлении услуг централизованного водоснабжения и водоотведения.

МАРТ воспользовался правом применения мер превентивного характера и предупредил нарушителя о необходимости прекратить противоправные действия. В результате ОАО "Белагроздравница" направило контрагенту безотзывное предложение об изменении договора о сотрудничестве путем исключения ранее установленного запрета. Конфликт урегулирован.

В связи с выполнением условий предупреждения в установленные сроки и в полном объеме рассмотрение материалов в отношении этого акционерного общества прекращено.-0-