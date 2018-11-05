МАРТ: причин для введения в Беларуси экстренных мер по ценовому регулированию нет

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нет причин для введения экстренных мер по ценовому регулированию, инфляция по итогам 2018 года не превысит прогнозных 6%, заявил корреспонденту БЕЛТА министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на "Кастрычніцкім эканамічным форуме" (KEF-2018).

"Сегодня, если говорить о введении каких-то экстренных мер по ценовому регулированию, то причин для этого мы не видим. Абсолютно уверен, что все задачи по контролю за ценами, поставленные перед нами, будут выполнены", - сказал Владимир Колтович.

По его словам, МАРТ не ослаблял контроля за ценами и продолжает взаимодействие с Белстатом, Национальным банком и розничными торговыми сетями, министерство анализирует информацию о ценах как в целом по стране, так и в разрезе областей.

"Мы в режиме онлайн видим, как повышаются цены и каковы причины для их роста. Параметры по инфляции в этом году абсолютно в прогнозе, мы сегодня видим, что нет оснований говорить о невыполнении этого прогноза до конца года - 6%", - подчеркнул Владимир Колтович.

При этом у МАРТ есть некоторые вопросы по ценам на мясо. Что касается мяса птицы, то идет антимонопольное расследование в отношении производителей, которые несколько месяцев назад одновременно повысили цены. "Думаю, в ближайшее время мы примем решение по этой ситуации с ценами на мясо курицы, - пояснил министр. - Что касается свинины и говядины, сейчас мы заканчиваем аналитическую работу о причинах повышения цен производителями, переработчиками, смотрим, что происходит в рознице".-0-