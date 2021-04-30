МАРТ приостановил работу магазина в Полоцке

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу торгового объекта в Полоцке с 30 апреля по 29 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Министерство провело внеплановую проверку торгового объекта индивидуального предпринимателя, который вел розничную торговлю непродовольственными товарами в Полоцке. В результате был установлен ряд нарушений законодательства о торговле, в числе которых несоблюдение ассортиментного перечня товаров. На основании выявленных нарушений работа торгового объекта приостановлена", - рассказали в пресс-службе.

Причиной такого решения послужили неустраненные нарушения, которые выявлялись ранее при проведении мониторингов в текущем году. "Как показала проверка, индивидуальный предприниматель оставил без должного внимания полученные рекомендации", - подчеркнули в МАРТ.

Право приостанавливать деятельность торговых объектов на срок до 90 дней предоставлено МАРТ указом от 24 апреля 2020 года №143. В министерстве обратили внимание, что после устранения нарушений можно обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы магазина.-0-