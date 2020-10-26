МАРТ приостановил работу магазина в Сморгони

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли после проверки приостановило работу магазина "Домашний" в Сморгони по ул. Суворова, 32, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Министерство нашло ряд нарушений законодательства о торговле. В том числе не соблюдался ассортиментный перечень, продавалось 12 наименований товаров с истекшим сроком годности на сумму более Br400, отсутствовала необходимая и достоверная информация о товарах.

"Несмотря на то, что юридическое лицо заранее было уведомлено МАРТ о проведении выборочной проверки, соответствующие меры реагирования приняты не были", - отметили в пресс-службе.

На основании выявленных нарушений МАРТ выдано предписание о приостановлении работы торгового объекта с 26 по 28 октября текущего года.

Право приостанавливать деятельность торговых объектов предоставлено МАРТ в соответствии с указом от 24 апреля 2020 года №143 "О поддержке экономики".-0-