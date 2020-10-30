МАРТ приостановил работу ряда торговых объектов в Минске, Бресте, Гродно и Могилеве

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу ряда торговых объектов в Бресте, Гродно, Могилеве и Минске на период с 31 октября 2020 года по 28 января 2021-го, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Министерство провело 29 октября внеплановые проверки в торговых объектах отдельных субъектов хозяйствования и установило грубые нарушения законодательства о торговле. В их числе несоблюдение ассортиментного перечня и его несоответствие требованиям законодательства, предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности, отсутствие необходимой и достоверной информации о товарах, - рассказали в пресс-службе. - На основании выявленных нарушений МАРТ выдал 13 субъектам хозяйствования предписания о приостановлении работы торговых объектов, расположенных в Бресте, Гродно, Могилеве и Минске, на срок с 31 октября 2020 года по 28 января 2021 года".

В МАРТ обратили внимание на то, что после устранения выявленных нарушений хозяйствующий субъект, получивший предписание о приостановлении, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы торгового объекта.-0-