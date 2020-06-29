МАРТ признал ненадлежащей рекламу "Евроторга"

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли признало ненадлежащей рекламу ООО "Евроторг", выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

В конце мая министерство установило факт распространения на телеканалах рекламы ООО "Евроторг", содержащей сравнение цен на товары, реализуемые в торговых объектах этой сети, с ценами в магазинах иных сетей. Со ссылкой на сведения интернет-ресурса infoprice.by утверждалось, что в "Евроопте" цены в среднем на 21% ниже, чем в других гипермаркетах Минска.

Изучив документы, представленные ООО "Евроторг" в подтверждение достоверности рекламной новости, специалисты МАРТ пришли к выводу, что информация о ценах на 21% ниже не доказана. "Реклама содержит ценовое сравнение товаров, реализуемых в гипермаркете "Евроопт", с товарами, реализуемыми в иных гипермаркетах Минска. Она вводит потребителей в заблуждение, поскольку распространяется под видом срочных новостей. Кроме того, размер сноски не соответствует требованиям закона "О рекламе", - отметили в министерстве.

Так, на интернет-сайте infoprice.by представлены цены в гипермаркетах шести торговых сетей на более чем 30 тыс. наименований товаров. Однако ООО "Евроторг" в качестве доказательства представило сравнительную таблицу цен только по 500. При этом цены по 33 наименованиям товаров, реализуемых в гипермаркетах "Евроопт", отсутствовали, а по иным сетям были.

МАРТ признал рекламу ненадлежащей, ООО "Евроторг" выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о рекламе. По информации торговой сети, распространение ненадлежащей рекламы прекращено. Представитель ООО вызван в МАРТ для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.15 КоАП (для юрлица предусматривает ответственность в виде штрафа от Br540 до Br1350).

В соответствии с законом "О рекламе", использование слов в превосходной степени или иных слов, создающих впечатление о преимуществе товара перед другими, если их невозможно подтвердить документально, является недобросовестной рекламой. Неэтичной является реклама, которая вводит потребителей в заблуждение, содержит сравнение рекламируемого товара с товаром другого предприятия, рекламируемой организации с другой.

Недобросовестная и неэтичная реклама признается ненадлежащей и запрещается.-0-