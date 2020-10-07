МАРТ продлил госрегулирование цен на гречку до конца года

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило госрегулирование цен на гречневую крупу до 31 декабря. Соответствующее постановление МАРТ от 30 сентября 2020 года №64 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Предельная максимальная оптовая надбавка к отпускной цене производителя (импортера) на гречку установлена в размере 10%, предельная максимальная торговая надбавка к этой же цене с учетом оптовой надбавки - в размере 25%.

Цены на гречку будут формироваться с учетом конъюнктуры рынка, но не выше предусмотренных постановлением ограничений.

Ранее продление в Беларуси срока госрегулирования цен на гречку согласовала Коллегия Евразийской экономической комиссии. Введение государственного ценового регулирования было обусловлено сокращением валового сбора гречихи в России и, как следствие, ростом цен на гречневую крупу.-0-