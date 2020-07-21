МАРТ продлил регулирование цен на маски и дезинфицирующие средства до 4 октября

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило госрегулирование цен на маски и дезинфицирующие средства до 4 октября. Соответствующее постановление МАРТ от 13 июля 2020 года №47 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Госрегулирование распространяется на средства защиты органов дыхания (маски для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства, в том числе гели, спреи, за исключением используемых в качестве сырья, а также в промышленных, ветеринарных, сельскохозяйственных целях.

Предельный норматив рентабельности для включения в отпускные цены производителей установлен на уровне 10%, предельная максимальная надбавка импортера - в размере 10%. Максимальная оптовая надбавка к отпускной цене утверждена на уровне 15%, максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой) - 15%.

Цены на маски и дезинфицирующие средства формируются с учетом конъюнктуры рынка, но не выше ограничений, предусмотренных постановлением.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 7 июля.-0-