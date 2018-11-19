МАРТ продолжит мониторинг стоимости мяса и при необходимости установит ценовое регулирование

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли продолжит мониторинг стоимости мяса и мясопродуктов и при необходимости установит ценовое регулирование. Об этом 18 ноября в эфире "Беларусь 1" заявил руководитель МАРТ Владимир Колтович, сообщает БЕЛТА.

Министр проинформировал, что на совещании, которое прошло под руководством заместителя премьер-министра Михаила Русого, было решено принять меры предприятиями всех форм собственности по недопущению дальнейшего роста цен на мясо и мясопродукты. Кроме того, были рассмотрены возможные меры, которые необходимо принять облисполкомам, Минсельхозпроду, торговым предприятиям по недопущению роста цен к сложившимся на 15 ноября. "Вместе с тем МАРТ продолжит мониторинг, и при невыполнении такой договоренности будет вынесено постановление об установлении ценового регулирования", - сказал Владимир Колтович.

В МАРТ констатируют, что цены на мясо и мясопродукты повысились у производителей, у переработчиков. "В сентябре торговые надбавки на мясо и мясопродукты сложились на уровне 15%, по свинине - 12%, по говядине 17%. Прежде чем принимать решения по ценовому регулированию, необходимо разобраться в причинах", - отметил министр. В среднем мясо подорожало на 8,7%.

Кроме того, в министерстве продолжают разбираться в причинах роста на мясо курицы. Завершить работу и принять решения рассчитывают к концу года.-0-