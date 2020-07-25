МАРТ прогнозирует рост розничного товарооборота в 2020 году на 2%

Технологии
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 25 июля 2020
Минск Переменная облачность +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:56 БПХО получит кредит под гарантию правительства для полной загрузки мощностей Регионы
14:40 Минсельхозпрод ожидает собрать в этом году 8 млн т зерна Экономика
14:31 Класс робототехники откроется для школьников в Гомельском госуниверситете Регионы
14:31 ФОТОФАКТ: В Гродно отметили День пожарной службы Регионы
14:30 Не потерять ни зернышка - передовиков жатвы чествовали в Добрушском и Брагинском районах Регионы
14:14 Мингорисполком обещает максимально сохранять зеленые насаждения при застройке столицы Регионы
14:03 Китай вывел на орбиту три новых спутника Технологии
13:53 В Беларуси выздоровели и выписаны 60 092 пациента с COVID-19 Общество
13:34 Ректор БГПУ: все больше парней выбирают педагогические специальности Общество
13:29 Театрализованное шествие и различные вкусности - в Глубоком проходит праздник вишни Регионы
13:16 В Минске наградили женщин-медиков, борющихся с коронавирусом Общество
12:56 МАРТ прогнозирует рост розничного товарооборота в 2020 году на 2% Экономика
12:42 Карпенко: треть выпускников педклассов пользуются правом поступления по результатам собеседования Общество
12:28 Первый блок БелАЭС планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию в I квартале 2021 года Экономика
12:11 Во Вьетнаме зарегистрировали первый за три месяца случай COVID-19 внутри страны В мире
11:59 До +29°С ожидается в Беларуси 26 июля Общество
11:49 В России за сутки зафиксировали 5871 случай заражения коронавирусом В мире
11:44 МВД разоблачило очередные фейки в интернете Общество
11:07 Совмин определил территории, к санитарному содержанию которых могут привлекать бизнес и граждан Общество
10:59 Первый миллион тонн зерна собран в Беларуси Экономика
10:53 Решающий этап чемпионата Беларуси по пляжному футболу стартует в Щучине Спорт
10:35 Брестское "Динамо" сыграет в гостях у "Ислочи" в матче футбольного чемпионата Беларуси Спорт
10:30 Белорусские шашистки попробуют одолеть команду Эстонии в 10-м туре онлайн-турнира Кубка наций Спорт
10:24 Снаряд военных лет обнаружили на территории детского сада в Мозыре Происшествия
10:16 Исмаилов победил Емельяненко на турнире по смешанным единоборствам в Сочи Спорт
10:03 В Пружанах взрывом демонтировали аварийную водонапорную башню Происшествия
10:00 Студентка "МИТСО": в Беларуси много инициативной молодежи, которая стремится развивать страну Общество
09:51 МАРТ расширил ассортиментные перечни товаров для магазинов Экономика
09:33 ВОЗ зафиксировала рекордное число заболевших COVID-19 за сутки В мире
09:06 Вузы начинают прием документов от абитуриентов Общество
Все новости
Все новости
Экономика
25 июля 2020, 12:56

МАРТ прогнозирует рост розничного товарооборота в 2020 году на 2%

Фото из архива
Фото из архива

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли прогнозирует рост розничного товарооборота в 2020 году на 2%, сообщил начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало в видеоинтервью Национальному пресс-центру, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом по итогам года мы прогнозируем, что темп розничного товарооборота может сложиться на уровне до 102%", - отметил Михаил Жигало, назвав эпидемиологическую ситуацию одним из факторов, влияющих на розницу.

По итогам I полугодия розничный товарооборот вырос на 2,6% до Br25,1 млрд. При этом товарооборот продовольственных товаров вырос на 4,8% в сопоставимых ценах к аналогичному уровню 2019 года, непродовольственных - на 0,5%.

"На положительный темп роста розничного товарооборота оказал влияние ряд факторов. В частности, сохранение высоких темпов роста денежных доходов населения, стабильная ценовая ситуация", - пояснил Михаил Жигало.

Что касается оптового товарооборота, то МАРТ прогнозирует его снижение по итогам текущего года на 2-8%. "Итоговое значение в любом случае будет зависеть в большей степени от восстановления внутренней и внешней экономической активности",- уточнил представитель министерства.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство антимонопольного регулирования и торговли розничная торговля товарооборот
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Минсельхозпрод ожидает собрать в этом году 8 млн т зерна
Фото из архива Первый блок БелАЭС планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию в I квартале 2021 года
Фото из архива Первый миллион тонн зерна собран в Беларуси
Фото svitroslyn.ua МАРТ расширил ассортиментные перечни товаров для магазинов
Фото из архива Мебельный форум пройдет в Минске 9-12 сентября
Фото из архива Число автомагазинов на селе в первом полугодии выросло на 12%
Главное
Александр Лукашенко во время встречи Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций
В Беларуси выздоровели и выписаны 60 092 пациента с COVID-19
Вузы начинают прием документов от абитуриентов
Первый миллион тонн зерна собран в Беларуси
Топ-новости
Первый блок БелАЭС планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию в I квартале 2021 года
МВД разоблачило очередные фейки в интернете
В Минске наградили женщин-медиков, борющихся с коронавирусом
Театрализованное шествие и различные вкусности - в Глубоком проходит праздник вишни
Не потерять ни зернышка - передовиков жатвы чествовали в Добрушском и Брагинском районах
Мингорисполком обещает максимально сохранять зеленые насаждения при застройке столицы
ФОТОФАКТ: В Гродно отметили День пожарной службы
Карпенко: треть выпускников педклассов пользуются правом поступления по результатам собеседования
Совмин определил территории, к санитарному содержанию которых могут привлекать бизнес и граждан
МАРТ прогнозирует рост розничного товарооборота в 2020 году на 2%
Эйсмонт: часть СМИ в Беларуси откровенно стала на антигосударственные рельсы
Первые долгосрочные наблюдатели от СНГ на выборах Президента поедут в регионы на следующей неделе
Студентка "МИТСО": в Беларуси много инициативной молодежи, которая стремится развивать страну
ФОТОФАКТ: Сельские вечеринки на свежем воздухе возрождают в Гродненском районе
В Беларуси ограничено купание в 20 зонах отдыха, запрещено в 14
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.