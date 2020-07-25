МАРТ прогнозирует рост розничного товарооборота в 2020 году на 2%

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли прогнозирует рост розничного товарооборота в 2020 году на 2%, сообщил начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало в видеоинтервью Национальному пресс-центру, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом по итогам года мы прогнозируем, что темп розничного товарооборота может сложиться на уровне до 102%", - отметил Михаил Жигало, назвав эпидемиологическую ситуацию одним из факторов, влияющих на розницу.

По итогам I полугодия розничный товарооборот вырос на 2,6% до Br25,1 млрд. При этом товарооборот продовольственных товаров вырос на 4,8% в сопоставимых ценах к аналогичному уровню 2019 года, непродовольственных - на 0,5%.

"На положительный темп роста розничного товарооборота оказал влияние ряд факторов. В частности, сохранение высоких темпов роста денежных доходов населения, стабильная ценовая ситуация", - пояснил Михаил Жигало.

Что касается оптового товарооборота, то МАРТ прогнозирует его снижение по итогам текущего года на 2-8%. "Итоговое значение в любом случае будет зависеть в большей степени от восстановления внутренней и внешней экономической активности",- уточнил представитель министерства.-0-