МАРТ прокомментировал июньскую инфляцию

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли прокомментировало ценовую ситуацию на потребительском рынке в июне 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МАРТ.

В июне 2021 года прирост потребительских цен в годовом выражении увеличился до 9,9% (9,4% месяцем ранее), прирост цен на социально значимые товары - до 8,6% в годовом выражении (8,4% месяцем ранее).

"Ускорение годового прироста индекса потребительских цен и индекса потребительских цен на социально значимые товары во многом обусловлено принятыми решениями в области постоянно регулируемых цен (тарифов), ростом цен на рынке непродовольственных товаров, а также сохраняющимся давлением со стороны мировых цен на продовольствие При этом, по оценке МАРТ, в июне годовой прирост мировых цен на продовольствие замедлился до 31,8% (37,5% в мае, рассчитано на основании данных ФАО)", - рассказали в пресс-службе.

Увеличение годового прироста потребительских цен в июне на 0,5 процентного пункта, по оценке МАРТ, во многом обусловлено ускорением роста цен на мясо и мясопродукты на 1 п.п. до 10,2%, одежду - 2,3 п.п. до 9,3%, автомобильное топливо - 2,8 п.п. до 12%, пассажирский транспорт - 3,6 п.п. до 18,1%.

В июне по сравнению с маем наибольшее изменение цен происходило на плодоовощном рынке. "Наибольший прирост цен прежде всего отмечается на импортные овощи нового урожая (за счет увеличения контрактных цен) - свеклу, картофель, морковь, капусту, лук. Наибольшее снижение цен наблюдается на фрукты (во многом за счет удешевления яблок и бананов), огурцы и помидоры", - пояснили в МАРТ.

Также в июне отмечается значимое увеличение тарифов на пассажирские перевозки международного сообщения (железнодорожные перевозки и воздушный транспорт) вследствие сезонного повышения тарифов с учетом международных соглашений, колебания курса швейцарского франка и евро.

В сфере регулируемого ценообразования по итогам месяца прирост цен и тарифов в годовом выражении составил 9,6%.

В июне по отношению к предыдущему месяцу повышены цены на лекарственные препараты на 0,2%, автомобильное топливо - на 2,7% (за счет увеличения мировых котировок на нефть), а также тарифы на услуги дошкольных учреждений - на 9,8% (в связи с ежегодным повышением норм питания на летний период) и медицинские услуги - на 0,5%.-0-