МАРТ прорабатывает изменение подходов к регулированию цен на лекарства

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли совместно с Министерством здравоохранения и иными заинтересованными прорабатывает предложения по изменению подходов к регулированию цен на лекарственные средства, в том числе с учетом международного опыта. Об этом рассказала заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Оксана Константинович во время онлайн-встречи с представителями секретариата Всемирной торговой организации по вопросам ценовой политики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Тема, которую обсудили во время онлайн-встречи, сейчас очень актуальна, так как МАРТ проводит активную работу по изменению подходов к ценовому регулированию в стране, в том числе в отношении лекарств. Кроме того, вопросы об этом часто задают члены ВТО в процессе присоединения Беларуси к данной международной организации", - отметили в пресс-службе.

Оксана Константинович отметила, что правительство и Национальный банк Беларуси утвердили Антиинфляционную программу на 2021-2023 годы. В нее включены мероприятия, предусматривающие оптимизацию сферы государственного ценового регулирования, в том числе определение подходов к обоснованию необходимости его отмены. Также в планах разработка и утверждение матрицы сокращения сферы госрегулирования цен и тарифов. Программа также предполагает отмену госрегулирования цен и тарифов в отдельных отраслях экономики.

Секретарь рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО Димитар Братанов проинформировал об основных положениях многосторонних соглашений системы Всемирной торговой организации в ценовой политике и на примере вступления России и Казахстана в ВТО продемонстрировал действия этих стран на запросные требования членов организации по данной теме.

В мероприятии также участвовали представители Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения, Министерства финансов, Министерства юстиции, областных исполнительных комитетов, концерна "Белгоспищепром" и администрации СЭЗ "Могилев". Дискуссия продолжится 17 декабря.-0-