МАРТ проведет оценку регулирующего воздействия проекта указа о противодействии монополизации в торговле

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли проведет оценку регулирующего воздействия (ОРВ) проекта указа "О противодействии монополизации в области торговли", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

Оценка регулирующего воздействия направлена на выявление положений проекта указа, которые могут оказать негативное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности в сфере торговли и иных смежных сферах.

Договоренность о реализации пилотного проекта по проведению прогнозирования последствий издания данного проекта указа была достигнута между МАРТ и Международной финансовой корпорацией в рамках подписанного в апреле соглашения о сотрудничестве. В министерстве создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли в том числе представители Национального статистического комитета, Национального банка, министерств экономики, финансов, информации, Международной финансовой корпорации, а также научных кругов.

Перед рабочей группой стоит задача выявить положительные и отрицательные эффекты предполагаемого регулирования, которые могут быть оценены в количественном (денежном) выражении, и эффекты, которые невозможно подвергнуть такому анализу.

Для проведения всесторонней оценки регулирующего воздействия проекта указа в различных отраслях в составе рабочей группы сформированы секция финансовых рынков, секция по рекламе и секция по торговле.

Первое заседание группы состоялось 1 августа. Участники определили персональный состав секций в рамках рабочей группы, а также ключевые этапы и направления работы по оценке регулирующего воздействия.-0-