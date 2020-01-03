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03 января 2020, 21:50

МАРТ распределит тарифную квоту на ввоз в 2020 году риса из Вьетнама между импортерами

Фото Pixabay
Фото Pixabay

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил порядок распределения тарифной квоты на ввоз отдельных видов длиннозерного риса в 2020 году. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина №958 от 31 декабря 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Министерству антимонопольного регулирования и торговли необходимо до 10 февраля 2020 года распределить 100% тарифной квоты на ввоз в 2020 году отдельных видов длиннозерного риса из Вьетнама между участниками внешнеторговой деятельности. Распределение будет пропорционально ввезенным ими объемам в 2017-2019 годах.

Кроме того, МАРТ поручено перераспределить невостребованную по результатам первого полугодия 2020 года часть объема тарифной квоты на основании заявлений участников внешнеторговой деятельности.

Информация о распределении квоты будет размещена на сайте МАРТ. Министерство будет заниматься выдачей соответствующих лизензий, а также направит в Государственный таможенный комитет в электронном виде информацию о выделенных частях тарифной квоты.

Государственному таможенному комитету в свою очередь поручено до 1 февраля 2020 года представить в МАРТ информацию о ввезенных в 2017-2019 годах объемах длиннозерного риса, подпадающего под действие тарифной квоты, в натуральном и стоимостном выражении.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-

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Вьетнам импорт Министерство антимонопольного регулирования и торговли продовольствие
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