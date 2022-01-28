МАРТ распределит тарифные квоты на ввоз риса из Вьетнама

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли распределит тарифные квоты на ввоз в 2022 году отдельных видов риса из Вьетнама. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 26 января 2022 года №45, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Министерству необходимо до 10 февраля распределить 70% тарифной квоты на ввоз в 2022 году отдельных видов риса длиннозерного из Вьетнама, ввозимого на территорию Беларуси и помещаемого под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, между участниками внешнеторговой деятельности пропорционально объемам риса длиннозерного, происходящего и ввезенного ими из Вьетнама в Беларусь в 2019-2021 годах.

Также МАРТ распределит 30% тарифной квоты на основании заявлений участников внешнеторговой деятельности в порядке очередности их поступления.

В документе говорится, что министерство может перераспределить при необходимости невостребованную по результатам первого полугодия 2022 года часть объема тарифной квоты среди участников внешнеторговой деятельности на основании поданных ими заявлений.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-