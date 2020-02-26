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26 февраля 2020, 16:58

МАРТ рассчитывает на принятие программы развития конкуренции в 2020 году

Андрей Картун. Фото из архива
Андрей Картун. Фото из архива

26 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Программа развития конкуренции в Беларуси может быть принята в 2020 году. Об этом сегодня сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун на республиканском деловом форуме "Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас мы завершим согласование этой программы с госорганами, также будет проходить общественное обсуждение. Сможем принять программу в этом году и реализовать ее в последующие годы, чтобы создать условия для долгосрочного экономического роста в стране", - сказал Андрей Картун.

В 2019 году заключено соглашение с Международной финансовой корпорацией по оказанию технической помощи для написания этой программы. "Основная цель программы - развитие конкурентной среды, что будет являться дополнительным импульсом для устойчивого развития экономики", - отметил замминистра.

Подготовка документа предусматривала расчет индекса развития конкуренции в Беларуси, это сделано впервые для нашей страны. Еще одно направление - совершенствование антимонопольного законодательства. "С учетом международного опыта был сделан емкий обзор законодательства и тех антиконкурентных актов, которые мешают развитию бизнеса в той или иной отрасли", - пояснил Андрей Картун. Программа развития конкуренции также предполагает разработку методики оценки последствий принятия нормативно-правовых актов, которые влияют на условия конкуренции.

Как сообщалось ранее, программа развития конкуренции определит приоритеты и основные направления конкурентной политики страны. Среди них - общее улучшение конкурентной среды за счет сокращения необоснованных барьеров и создание механизмов предотвращения избыточного регулирования, развитие инфраструктуры и обеспечение ее доступности для участников рынка.-0-

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бизнес законодательство Министерство антимонопольного регулирования и торговли
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