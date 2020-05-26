26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАРТ рассчитывает в мае выйти на запланированную траекторию инфляции. Об этом заявил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, передает корреспондент БЕЛТА.

"По маю мы находимся, по нашим подсчетам, ниже 100% (речь об уровне инфляции к аналогичному периоду прошлого года. - Прим. БЕЛТА)", - сказал министр.

Таким образом, подчеркнул Владимир Колтович, происходит не инфляция, а дефляция. "Надеемся, что по итогу мая войдем в запланированную траекторию инфляции", - уточнил он.

Министр отметил, что если в январе-феврале инфляция находилась в запланированных рамках, то в марте-апреле инфляционные процессы ускорились, в первую очередь под воздействием внешних причин. "В марте-апреле была ситуация с повышением цен на товары критического импорта, когда цены на имбирь, чеснок, лимон, были и другие товары, выросли. Кроме того, изменились потребительские предпочтения, люди стали покупать больше, про запас, делая поправку на возможный дефицит. Министерство антимонопольного регулирования и торговли вместе с правительством оперативно отреагировали на ситуацию", - сказал он.

Владимир Колтович также подчеркнул, что на контроле МАРТ находятся цены на социально значимые товары, принято постановление, ограничивающее рост цен на них.

В целом министр надеется, что по году удастся уложиться в запланированные 5% инфляции.-0-