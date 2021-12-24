МАРТ рассказал, как будут повышаться тарифы на ЖКУ для населения в 2022 году

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, как будут повышаться тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения в 2022 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МАРТ.

Принят указ от 23 декабря 2021 года №507, которым установлены предельно-допустимые тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги для населения. "Установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения осуществлено при соблюдении основного принципа: ежегодный платеж по типовой двухкомнатной квартире площадью 48 кв.м с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг не должен увеличиться более чем на $5 в эквиваленте", - отметили в ведомстве.

Увеличение тарифов (цен) будет осуществлено в 2 этапа: с 1 января 2022 года - до уровня, обеспечивающего возмещение среднереспубликанских затрат, по тем жилищно-коммунальным услугам, по которым этот уровень был обеспечен в 2021 году ($3,92); с 1 июня 2022 года - на тепловую энергию, на природный и сжиженный газы, на электрическую энергию на цели отопления ($1,08).

С 1 января тарифы на электроснабжение вырастут на 10,9%, газоснабжение - на 11,9%, водоснабжение - на 14,2%, водоотведение (канализация) - на 15,2%, капитальный ремонт - на 8,8%, техническое обслуживание - на 12,9%, техническое обслуживание лифта - на 9,9%, управление общим имуществом - на 7,3%, обращение с твердыми коммунальными отходами - на 13,5%. С 1 июня тарифы на теплоснабжение вырастут на 8,8%.

Кроме того, в целях упрощения администрирования расчетов с населением (как для потребителей, так и для газоснабжающих организаций) с 1 июня 2022 года будет установлена единая цена на природный газ (без ее дифференциации в отопительный и летний периоды), используемый в помещениях с установленными приборами индивидуального учета расхода газа при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов.

Средняя цена на природный газ составит Br0,1977 за 1 куб.м. При этом в летний период (начиная с 1 июня 2022 года) произойдет снижение цены на природный газ на 34,4 копейки за 1 куб.м (с Br0,5417 до Br0,1977), а в отопительный период - увеличение на 4,83 копейки за 1 куб.м (с Br0,1494 до Br0,1977).-0-