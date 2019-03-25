МАРТ рассказал о возможных корректировках антимонопольного законодательства

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА рассказал о том, какие корректировки возможны в действующем антимонопольном законодательстве.

"В первую очередь надо сказать про предупреждение. Мы увидели, что эти механизмы действительно работают, они позволяют добиться того результата, на который нацелены (прежде всего это упрощение процедуры и оперативное устранение нарушений), - отметил замминистра. - Сегодня предупреждения охватывают узкий круг составов - это антиконкурентные действия государственных органов и ряд статей по злоупотреблению доминирующим положением. Мы же предполагаем, что такие механизмы предупреждения можно распространять и на иные составы, в частности на недобросовестную конкуренцию".

Еще один момент, который отметил Иван Вежновец, - освобождение от ответственности субъектов, которые добровольно сообщили о нарушении и устранили его, тем самым восстановив конкуренцию. Такие положения, по словам замминистра, существуют в законодательстве Российской Федерации, используются в мировой практике. В белорусском законодательстве их пока нет. "Думаю, что их введение у нас в стране существенно бы упростило процедуру устранения нарушений", - сказал замминистра.

Также в МАРТ не исключают возможность усиления в определенной степени административной ответственности за нарушения антимонопольного законодательства. "С одной стороны, мы говорим о либерализации, на что направлены наши механизмы, но с другой, у нас до сих пор существует ряд составов нарушений, по которым нет административной ответственности. В таких случаях мы выдаем предписания, и только если повторное предписание не выполнено, у нас есть основания для привлечения субъектов к ответственности. Поэтому, наверное, можно подумать об усилении мер ответственности для таких субъектов, чтобы дисциплинировать их", - подытожил Иван Вежновец.-0-

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