МАРТ рассматривает обращение о возможной недобросовестной конкуренции в соцсетях

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия МАРТ по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства рассматривает обращение по вопросу недобросовестной конкуренции в социальных сетях, сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

"Что касается недобросовестной конкуренции, следует признать, что она может проявляться в различных формах. Как интересный пример - на текущий момент у нас есть на рассмотрении обращение, которое связано с недобросовестной конкуренцией в социальных сетях", - рассказал Иван Вежновец. Он обратил внимание: когда в комментариях на официальных сайтах либо на страницах в соцсетях пишут какие-то недостоверные сведения, чтобы опорочить деловую репутацию конкурента, это может быть признано недобросовестной конкуренцией.

Что касается антиконкурентных действий госорганов, то замминистра привел пример, когда местный орган власти целенаправленно не давал разрешение на деятельность по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги частной организации. "Причем объяснение было очень простое - разрешение не давалось в связи с тем, что эта организация являлась негосударственной. Мы признали нарушение, и местный орган власти соответствующее разрешение выдал", - пояснил Иван Вежновец.

В 2018 году по поступившим обращениям комиссия МАРТ по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства рассмотрела 96 дел. Факты нарушения законодательства установлены по 20 из них (21%). Более половины установленных нарушений относятся к недобросовестной конкуренции, 33% - антиконкурентные акты и действия государственных органов (в 2017 году их было всего 11,7%), порядка 10% - это злоупотребление доминирующим положением.-0-

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