МАРТ разъяснил меры по регулированию цен на социально значимые товары

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило перечень социально значимых товаров первой необходимости и приняло жесткие меры регулирования цен на них. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 23 февраля 2021 года №100, сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в МАРТ, в соответствии с данным решением юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство (ввоз) и (или) реализацию на внутренний рынок социально значимых товаров первой необходимости, не смогут повысить цены на данные товары с 24 по 28 февраля 2021 года.

С 1 марта ежемесячное изменение цен на социально значимые товары не должно превышать 0,2% к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца.

"Основная роль в принятии решений по повышению цен выше установленных пределов отводится комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров. Целевая задача этого решения - гарантия справедливых цен на позиции продовольственных товаров и лекарственных средств ежедневного спроса. При этом в перечень включены лекарственные средства отечественного производства, а продовольственные товары в основном производятся в Беларуси", - говорится в сообщении министерства.

В МАРТ добавили, что решение принято в рамках минимизации влияния на потребительский спрос увеличения затрат у организаций с высокой долей импортной составляющей в себестоимости выпускаемой продукции, роста цен на товары критического импорта, ухудшение внешних условий ведения бизнеса (карантинные мероприятия, ограничение вывоза отдельных товаров).-0-