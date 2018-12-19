МАРТ разработал положение о реализации товаров и услуг по подарочным сертификатам

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило положение о реализации товаров и услуг по подарочным сертификатам, документ находится на рассмотрении в правительстве. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик, передает корреспондент БЕЛТА.
Проектом документа, в частности, предусматривается, что по истечении срока, указанного в подарочном сертификате, продавец (исполнитель) вправе отказать потребителю в передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг). При этом денежные средства, равные номинальной цене подарочного сертификата, возврату потребителю не подлежат.
В случае утраты, кражи, порчи подарочного сертификата, не позволяющей его идентифицировать, такой подарочный сертификат не будет восстанавливаться или обмениваться на новый. При этом деньги за этот сертификат также возвращаться не будут.
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