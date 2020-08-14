МАРТ разработал рекомендации по подготовке и проведению выставок и ярмарок

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли совместно с Союзом организаторов выставок и ярмарок разработало рекомендации по подготовке и проведению таких мероприятий в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Субъекты хозяйствования в Беларуси самостоятельно организуют выставки без процедур согласования. Проведение ярмарок нужно согласовывать с местными исполнительными и распорядительными органами. Организаторами выставок и ярмарок могут выступать государственный орган, Белорусская торгово-промышленная палата, общественная организация (объединение), объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ассоциация, союз), иное юрлицо, ИП", - отметили в пресс-службе.

Рекомендации представляют собой 10 последовательных этапов организации выставок и ярмарок с полным описанием вопросов и действий, решаемых и предпринимаемых на каждом этапе. Первый этап - маркетинговый анализ рынка, в том числе конкурентной среды, внутренних факторов. Затем выбирается тематика выставки (ярмарки), определяются формат, тип и название, место и сроки проведения, составляется сметная документация, разрабатывается план. После этого организатор формирует условия участия и информирует потенциальных участников, занимается подготовкой, проводит рекламную кампанию. Заключительные этапы - проведение выставки/ярмарки и подведение итогов (оценка качества и анализ финансовых результатов). По каждому этапу министерство дало пояснения.

С полным текстом рекомендаций можно ознакомиться на сайте МАРТ.-0-