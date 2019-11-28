МАРТ рекомендовал "Белавиа" разработать порядок распределения чартеров между туроператорами

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования рекомендовало авиакомпании "Белавиа" до 15 января 2020 года разработать и утвердить локальный акт, определяющий недискриминационный порядок распределения чартерных воздушных перевозок между заказчиками при превышении количества заявок над возможным числом полетов. Соответствующее предупреждение размещено на сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.
Предупреждение было вынесено в связи с наличием в действиях "Белавиа" признаков нарушения антимонопольного законодательства. Авиакомпания летом 2018 года отказалась от выполнения своих обязательств перед одним из туроператоров по чартерным воздушным перевозкам по маршруту Минск - Хургада - Минск. При этом такие полеты в тот период выполнялись по заказу другого туроператора.
Авиакомпании необходимо уведомить МАРТ о выполнении предупреждения в течение трех рабочих дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.-0-