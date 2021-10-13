МАРТ: рост цен на продукты питания обусловлен сохранением негативных тенденций на внешних рынках

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост цен на продукты питания обусловлен сохранением негативных тенденций на внешних рынках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на аналитическую информацию Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В сентябре 2021 года годовой прирост потребительских цен в целом составил 10,2%, цен на социально значимые товары - 9,9%. На увеличение годового прироста основное влияние оказало удорожание мяса и мясопродуктов, товаров сегмента плодовоовощной продукции на фоне повышения регулируемых цен на автомобильное топливо, а также планового повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и услуги высшего образования.

"Повышенный рост цен на продукты питания преимущественно обусловлен сохранением негативных тенденций на внешних рынках. По оценке МАРТ, годовой прирост мировых цен на продовольствие в сентябре 2021 года сохранился на уровне свыше 30%, в России продукты питания за год подорожали на 10,2% (общая инфляция ускорилась до 7,4% - максимальное значение с июня 2016 года)", - рассказали в министерстве.

В годовом выражении отмечается ускорение прироста цен на товары сегмента плодовоовощной продукции до 14,2% (6,8% в августе 2021 года), кондитерские изделия - до 15% (13,3%), мясо и мясопродукты - до 13,8% (10,9%), молоко и молочные продукты - до 7% (6,3%), синтетические моющие средства - до 9,5% (5,9%).

В сфере постоянно регулируемого ценообразования по итогам сентября прирост цен и тарифов в годовом выражении составил 10,4%.

В сентябре по сравнению с августом фиксируется прирост цен на мясо и мясопродукты на 3,9%, фрукты (импортного происхождения - цитрусовые и бананы) и овощи на 5,5% и 10,6% соответственно, а также одежду.

За месяц отмечается прирост цен на табачные изделия (на 1,1%), водку (на 0,4%), а также плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (горячее водоснабжение - на 9,5%) и услуги высшего образования (на 8,3%, в прошлом году повышение осуществлено в марте). Продолжается повышение цен на автомобильное топливо (порядка 2% за месяц) за счет увеличения мировых котировок на нефть.-0-