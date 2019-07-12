МАРТ скорректировал ассортиментные перечни товаров для торговых объектов

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли внесло изменения в списки товаров, которые включаются в ассортиментные перечни для торговых объектов. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 25 июня 2019 года №53, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.
В частности, списки товаров в ряде случаев дополнены минеральной и питьевой водой в стеклянной таре - это касается торговых объектов площадью 200 кв.м и более.
Уменьшено количество наименований свежих яблок в ассортиментных перечнях, а также изменены периоды сезонности по свежей плодоовощной продукции.
В новой редакции изложен список товаров для ассортиментных перечней киосков и магазинов на заправках - уменьшено количество разновидностей товаров по 30 позициям, исключены 27 товарных позиций. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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