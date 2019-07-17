МАРТ скорректировал порядок изучения конъюнктуры рынка при закупке из одного источника

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли внесло изменения в порядок изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры закупки из одного источника. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 28 июня 2019 года №58, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.
Постановлением исключается обязанность направлять запросы иностранным производителям товаров. Документ предусматривает необходимость исследования информации о ценах, размещенной потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на электронных торговых площадках, а также размещение запросов о предоставлении сведений на одной из электронных торговых площадок по выбору в случае приобретения товаров (работ, услуг), ориентировочная стоимость годовой потребности в которых составляет от 50 до 300 базовых величин включительно (1 БВ сейчас равна Br25,5).
Согласно постановлению, запросы о предоставлении сведений направляются поставщикам, подрядчикам, исполнителям только в случае отсутствия информации о ценах на предлагаемые ими товары, работы и услуги на их официальных сайтах в интернете, электронных торговых площадках.
Постановление вступает в силу 18 июля.-0-
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