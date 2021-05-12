МАРТ скорректировал порядок установления и применения тарифов на передачу тепловой энергии

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерством антимонопольного регулирования и торговли принято постановление, которым скорректирован порядок установления и применения тарифа на передачу тепловой энергии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Начиная с 2021 года МАРТ будет устанавливать только базовый тариф на передачу тепловой энергии, рассчитанный исходя из эксплуатационных затрат, плановой суммы прибыли в размере, не превышающем 5%, налогов и иных обязательных платежей, установленных законодательством.

Далее установленный министерством базовый тариф на передачу тепловой энергии ежемесячно увеличивается организацией, осуществляющей ее передачу, на величину фактических потерь тепловой энергии и утечек теплоносителя в ее тепловых сетях.

Также постановлением предусмотрена возможность изменения базовых тарифов на передачу тепловой энергии в течение года по причинам, не зависящим от финансово-хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии (значительное отклонение от принятых при установлении тарифов на передачу тепловой энергии прогнозных значений индекса цен производителей промышленной продукции, среднегодового курса белорусского рубля к доллару, темпа роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по республике, индекса потребительских цен, налогов и иных обязательных платежей, установленных законодательством).

Кроме того, терминология Инструкции о порядке установления и применения тарифа на передачу тепловой энергии, утвержденная документом, приведена в соответствие с Правилами теплоснабжения, утвержденными постановлением №609 "О вопросах в области теплоснабжения".-0-