МАРТ снова продлил госрегулирование цен на гречку

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25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением от 23 апреля 2020 года №33 продлило государственное регулирование цен на гречневую крупу на срок до 155 дней, сообщили БЕЛТА в МАРТ. Цены на гречневую крупу регулируются с помощью установления для организаций оптовой торговли предельной максимальной оптовой надбавки к отпускным ценам производителей (импортеров) в размере 10%. Для розничной торговли определены предельная максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) к отпускным ценам производителей (импортеров) в размере 25%. "Данная мера направлена, прежде всего, на исключение возможного завышения цен на крупу гречневую при их установлении и сохранение условий для товарной обеспеченности данным товаром потребительского рынка республики", - прокомментировали в МАРТ. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует по 30 сентября 2020 года. Госрегулирование цен на гречку в Беларуси ввели с 1 ноября 2019 года по 28 января 2020 года, затем продлевали до 28 апреля.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!