МАРТ сохранил цены на газ на уровне 2019 года для энергоемких предприятий

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования приняло постановление от 30 января 2020 года №8 "О ценах на природный газ", в соответствии с которым на этот год определены цены на природный газ за 1 тыс. куб.м без НДС для потребителей реального сектора экономики. Об этом БЕЛТА сообщили в МАРТ.

При установлении цен на природный газ на 2020 год министерство сохранило подходы, применяемые в прошлом году. Так, для энергоемких групп потребителей реального сектора экономики цены на природный газ за 1 тыс. куб.м в долларовом эквиваленте установлены на том же уровне, что и в 2019 году.

Для организаций, имеющих общежития, религиозных организаций, организаций, использующих природный газ для нужд детских домов семейного типа, детских деревень (городков), детских хосписов сохранены подходы по установлению цены на природный газ за 1 куб.м с НДС на уровне цен (тарифов), установленных и утвержденных постановлением Совета Министров от 28 декабря 2019 года №933 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 года №1166".

Что касается прочих потребителей природного газа, не выделенных в определенные группы в зависимости от основного вида экономической деятельности, то для них цена на природный газ в белорусских рублях увеличена на 4% (в пределах планового уровня инфляции на 2020 год).

Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.-0-