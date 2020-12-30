МАРТ сохраняет регулирование цен на социально значимые товары

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли сохраняет ценовое регулирование на социально значимые товары. Это предусмотрено постановлением МАРТ №83 от 28 декабря 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Постановлением МАРТ в I квартале 2021 года вводится ценовое регулирование на социально значимые товары на 90 дней путем установления ограничений. Производителям - предельного максимального норматива рентабельности в размере фактического уровня рентабельности реализованной продукции за январь-ноябрь 2020 года (по плодоовощной продукции - в целом за 2019 год) или не более 10%. Оптовой и розничной торговле - предельных максимальных оптовых надбавок, торговых надбавок (с учетом оптовой надбавки).

При этом ужесточены подходы к регулированию отпускных цен импортеров: установлены предельные максимальные надбавки.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-