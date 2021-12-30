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30 декабря 2021, 10:07

МАРТ сохраняет ценовое регулирование на социально значимые товары

Фото из архива
Фото из архива

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли сохраняет ценовое регулирование на социально значимые товары. Это предусмотрено постановлением министерства №79 от 21 декабря 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"В первом квартале 2022 года вводится ценовое регулирование на социально значимые товары. В 2022 году в целом сохраняются подходы, в том числе в отношении перечня социально значимых товаров, применяемые в 2021 году в соответствии с постановлениями МАРТ №59 и №60", - отметили в пресс-службе.

Постановлением №79 устанавливается ряд ограничений: производителям - предельный максимальный норматив рентабельности в размере фактического уровня рентабельности реализованной продукции за январь - ноябрь 2021 года или не более 10%, импортерам - предельные максимальные надбавки импортера. Оптовой и розничной торговле - предельные максимальные оптовые надбавки, торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки).

Регулирование цен направлено на поддержание доступности жизненно важных продуктов для населения.

Постановление №79 вступает в силу с 1 января 2022 года и действует в течение 90 дней.-0-

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли цены
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