МАРТ усиливает мониторинг цен на новогодние продукты

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли усиливает мониторинг цен на новогодние продукты. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун после встречи в Совете Республики по актуальным вопросам мониторинга цен, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается предновогоднего мониторинга, то мы его традиционно усиливаем и ведем не на еженедельной, а ежедневной основе. Смотрим цены на позиции, которые обычно есть на новогоднем столе, и отрабатываем в оперативном порядке нарушения торговли, производителей, переработчиков", - отметил Андрей Картун.

По его словам, в список для предновогоднего мониторинга попадают 25-30 позиций. Традиционно это консервированный горошек, мандарины, определенные виды конфет, шоколад, шампанское. Например, цены на мандарины во многом обусловлены мировым урожаем в конкретном году.

"Как правило, торговые сети знают, что будет повышенный спрос, и они готовятся к этому. Дефицита товаров по "индексу оливье", как вы его назвали, никогда нет", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что мониторинг ведется на постоянной основе, а не только накануне праздников, у Министерства антимонопольного регулирования и торговли достаточно инструментов влияния на цены.

"Если обнаруживаем необоснованный рост цен, применяем меры административного взыскания вплоть до закрытия магазинов. С начала года было выявлено более 170 нарушений в ценообразовании, сумма штрафов превысила Br100 тыс.", - привел цифры Андрей Картун.-0-

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