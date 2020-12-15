МАРТ усиливает мониторинг цен на новогодние продукты

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 15 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:07 Система соцcтандартов по обслуживанию населения совершенствуется в Беларуси c 1 января Общество
14:06 БелТПП и Корейская ассоциация международной торговли подписали соглашение о сотрудничестве Экономика
14:03 Стартовал второй конкурс кластерных и социально значимых инициатив по проекту ПРООН Общество
14:02 Молодежь Беларуси и России объединил патриотический проект "Память сердца" Общество
14:01 Гослесохрана перейдет на усиленный режим работы с 18 декабря Общество
13:51 Беларусь и Саудовская Аравия проработают проведение заседания совместного межправкомитета Политика
13:46 ПРООН в новом докладе о человеческом развитии призывает ослабить негативное воздействие на планету Общество
13:45 В Беларуси планируют создать онлайн-систему мониторинга цен Экономика
13:44 Беларусь и Россия имеют общие подходы в вопросах образования - Фальков Общество
13:42 В Москве простились с Валентином Гафтом В мире
13:34 В Полоцке пьяный мужчина напал на фигуру снеговика Происшествия
13:25 МАРТ актуализирует список социально значимых товаров Экономика
13:23 Страны Европы в канун праздников ужесточают ограничения из-за коронавируса В мире
13:22 Доллар и евро на торгах 15 декабря подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:15 Началось голосование за лучшую эмблему национальной сети "Здоровые города и поселки" Общество
13:15 Национальная библиотека Беларуси покажет работы 12 литовских иллюстраторов Культура
13:12 Беларусь и Россия заинтересованы в едином образовательном пространстве - Карпенко Общество
13:05 Германия примет ЧЕ-2023 по хоккею на траве Спорт
13:04 Автовыпуск транзитных товаров на ж/д транспорте в ПТО "Лида" увеличился вдвое Регионы
12:58 По новой программе "Семейный капитал" уже почти 10 тыс. многодетных семей открыли депозитные счета Общество
12:58 МОТ: во многих странах с высоким уровнем доходов растет разрыв в оплате труда мигрантов и местных В мире
12:57 Украина продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса В мире
12:52 Двое браконьеров из Пинского района поохотились почти на Br7,5 тыс. Происшествия
12:51 Лесхозы Беларуси к новогодним праздникам намерены продать более 150 тыс. деревьев Общество
12:48 Лукашенко назвал примерную стоимость создания белорусской вакцины от коронавируса Президент
12:47 МАРТ усиливает мониторинг цен на новогодние продукты Экономика
12:42 Лукашенко: моя позиция остается неизменной - давайте сохраним страну Президент
12:37 Житель Гродно потратил с найденной чужой карты более Br1 тыс. Происшествия
12:31 В Башкирии задержали руководителя пансионата, где при пожаре погибли 11 человек В мире
12:29 Гендерную политику региона обсудили эксперты в Гродно Регионы
Все новости
Все новости
Экономика
15 декабря 2020, 12:47

МАРТ усиливает мониторинг цен на новогодние продукты

Фото из архива
Фото из архива

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли усиливает мониторинг цен на новогодние продукты. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун после встречи в Совете Республики по актуальным вопросам мониторинга цен, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается предновогоднего мониторинга, то мы его традиционно усиливаем и ведем не на еженедельной, а ежедневной основе. Смотрим цены на позиции, которые обычно есть на новогоднем столе, и отрабатываем в оперативном порядке нарушения торговли, производителей, переработчиков", - отметил Андрей Картун.

По его словам, в список для предновогоднего мониторинга попадают 25-30 позиций. Традиционно это консервированный горошек, мандарины, определенные виды конфет, шоколад, шампанское. Например, цены на мандарины во многом обусловлены мировым урожаем в конкретном году.

"Как правило, торговые сети знают, что будет повышенный спрос, и они готовятся к этому. Дефицита товаров по "индексу оливье", как вы его назвали, никогда нет", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что мониторинг ведется на постоянной основе, а не только накануне праздников, у Министерства антимонопольного регулирования и торговли достаточно инструментов влияния на цены.

"Если обнаруживаем необоснованный рост цен, применяем меры административного взыскания вплоть до закрытия магазинов. С начала года было выявлено более 170 нарушений в ценообразовании, сумма штрафов превысила Br100 тыс.", - привел цифры Андрей Картун.-0-

В Беларуси планируют создать онлайн-систему мониторинга цен

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
продукты питания цены
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива БелТПП и Корейская ассоциация международной торговли подписали соглашение о сотрудничестве
Фото из архива В Беларуси планируют создать онлайн-систему мониторинга цен
Фото из архива МАРТ актуализирует список социально значимых товаров
Фото из архива Доллар и евро на торгах 15 декабря подорожали, российский рубль подешевел
Фото Нацбанка Нацбанк выпустил памятные монеты "УНОВИС" с QR-кодом
Фото из архива Сенаторы будут проводить мониторинг цен накануне Нового года
Главное
Александр Лукашенко во время посещения больницы Лукашенко: моя позиция остается неизменной - давайте сохраним страну
Уникальная общественная дискуссия - Кунцевич рассказал о сборе предложений к Всебелорусскому народному собранию
По новой программе "Семейный капитал" уже почти 10 тыс. многодетных семей открыли депозитные счета
Рождественская акция! Невероятная рассрочка на 10 лет в столичном комплексе Minsk World!
Топ-новости
Лукашенко назвал примерную стоимость создания белорусской вакцины от коронавируса
Лукашенко: главная задача врачей - лечить людей, остальным государство их обеспечит
Система соцcтандартов по обслуживанию населения совершенствуется в Беларуси c 1 января
Европейские эксперты посетят БелАЭС 16-18 декабря
Беларусь и Россия заинтересованы в едином образовательном пространстве - Карпенко
Гослесохрана перейдет на усиленный режим работы с 18 декабря
МАРТ усиливает мониторинг цен на новогодние продукты
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1853 пациента с COVID-19, выписан 1321
Суды в этом году удовлетворили почти 40% исков о восстановлении на работе
Каждый случай использования пиротехники может повлечь телесные повреждения - УВД
Лесхозы Беларуси к новогодним праздникам намерены продать более 150 тыс. деревьев
КГК включил в план выборочных проверок на I полугодие 2021 года более 3 тыс. субъектов
Обладатели Премии "Лидер потребительского рынка" преобразуют городскую среду
Доллар и евро на торгах 15 декабря подорожали, российский рубль подешевел
Более 1,4 тыс. человек обратились к медикам за сутки из-за гололедных и холодовых травм
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.