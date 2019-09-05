МАРТ установил коэффициенты к тарифам на электроэнергию из возобновляемых источников

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило коэффициенты к тарифам на электрическую энергию, производимую из возобновляемых источников энергии. Соответствующее постановление МАРТ от 26 августа 2019 года №70 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Предусмотрено установление коэффициентов для установок по использованию возобновляемых источников энергии, вводимых в эксплуатацию с 1 января 2020 по 31 декабря 2022 года.

Как пояснили в пресс-службе МАРТ, размеры коэффициентов к тарифам на энергию в рамках выделенных в 2019 году квот сохранились на уровне установленных коэффициентов по квотам, распределенным в 2018 году.

В Беларуси цены на электроэнергию, производимую юрицами (не входящими в состав объединения "Белэнерго") и ИП и отпускаемую энергоснабжающим организациям данного объединения, регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Постановление №70 вступает в силу с 6 сентября.-0-