МАРТ установил коэффициенты к тарифам на производимую из газа на блок-станциях электроэнергию

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило коэффициенты к тарифам на электрическую энергию, производимую владельцами блок-станций из невозобновляемых источников энергии (в том числе из природного газа), мазута и отпускаемую энергоснабжающим организациям "Белэнерго". Это предусмотрено постановлением МАРТ №63 от 24 сентября 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Коэффициенты будут определяться в зависимости от суммарной установленной мощности блок-станций (до 1 МВт, 1 МВт и более). "Для блок-станций суммарной установленной мощностью до 1 МВт, работающих на невозобновляемых источниках энергии (вне зависимости от их вида), а также мощностью 1 МВт и более, работающих на природном газе, мазуте, сохраняется ранее установленный порядок применения повышающих/понижающих коэффициентов к тарифам на электрическую энергию", - отметили в пресс-службе МАРТ.

Для блок-станций суммарной установленной мощностью 1 МВт и более, работающих на невозобновляемых источниках энергии (в том числе попутном газе и продуктах его переработки), за исключением природного газа, вводятся понижающие коэффициенты к тарифам на электрическую энергию. При выполнении сводных суточных почасовых графиков выработки блок-станцией электрической энергии в ночные часы минимальных нагрузок энергосистемы коэффициент составит 0,85. При отклонении более чем на 5% от предусмотренных объемов в сторону увеличения в ночные часы минимальных нагрузок энергосистемы (с 23.00 до 6.00) коэффициент составит 0,2, в остальное время суток - 0,7. При отклонении более чем на 5% в сторону уменьшения в часы суточных максимумов нагрузки энергосистемы (с 8.00 до 11.00 и с 18.00 до 21.00) коэффициент будет равен 1, в остальное время суток - 0,85.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-