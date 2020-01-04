МАРТ установил перечень алкоголя для свободного импорта в 2020 году

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило перечень алкогольных напитков на 2020 год, на импорт которых не распространяется исключительное право государства. Соответствующее решение закреплено в постановлении МАРТ №98 от 27 декабря 2019 года, официально опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В перечень вошли 22 наименования французского шампанского (в том числе Moet & Chandon, Veuve Clicquot Ponsardin Brut, Dom Perignon, Louis Roederer Cristal, G.H.Mumm, Perrier-Jouet, Bollinger), 52 наименования коньяков, в том числе изготовленных из коньячных спиртов, выдержанных более 10 лет (Hennessy, Martell, Erebuni, Armenia, Legenda Moldovei, Camus и др.), 98 наименований виски (Jack Daniel's, Grant's, Aberlour, Ballantine's и др.), 31 наименование рома (Bacardi, Havana Club, Varadero, Angostura и др.), четыре наименования джина.

Кроме того, в перечень вошли виноградные вина, для которых определена минимальная цена на складе производителя в размере не менее 10 евро за бутылку емкостью 0,75 л.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-