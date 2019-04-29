МАРТ установил порядок проведения процедуры закупки из одного источника

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило порядок проведения процедуры закупки из одного источника. Соответствующее постановление МАРТ от 12 апреля 2019 года №30 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В документе прописано, как при проведении процедуры закупки из одного источника изучается конъюнктура рынка. Предусмотрено, что заказчик направляет запрос о предоставлении сведений не менее чем пяти (при их наличии) потенциальным поставщикам, информация о которых имеется в открытом доступе в интернете. В случае приобретения товаров обязательным является направление таких запросов в адрес производителей.

Справка о проведении процедуры закупки из одного источника должна содержать среди прочего сведения о соответствии поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, требованиям закона "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", указание источника финансирования и ориентировочную стоимость предмета госзакупки.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года.-0-