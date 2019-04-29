МАРТ установил порядок проведения процедуры закупки из одного источника

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило порядок проведения процедуры закупки из одного источника. Соответствующее постановление МАРТ от 12 апреля 2019 года №30 опубликовано на
В документе прописано, как при проведении процедуры закупки из одного источника изучается конъюнктура рынка. Предусмотрено, что заказчик направляет запрос о предоставлении сведений не менее чем пяти (при их наличии) потенциальным поставщикам, информация о которых имеется в открытом доступе в интернете. В случае приобретения товаров обязательным является направление таких запросов в адрес производителей.
Справка о проведении процедуры закупки из одного источника должна содержать среди прочего сведения о соответствии поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, требованиям закона "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", указание источника финансирования и ориентировочную стоимость предмета госзакупки.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3528 BYN
|2.35 BYN
|2.355 BYN
|USD
|2.1089 BYN
|2.106 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.2594 BYN
|3.253 BYN
|3.263 BYN