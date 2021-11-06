МАРТ установил порядок включения товаров в ассортиментный перечень и исключения из него

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило порядок включения товаров в ассортиментный перечень и исключения из него. Это предусмотрено постановлением ведомства от 30 июня 2021 г. №49, которым утверждена соответствующая инструкция. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Инструкцией определено, что включение товаров в ассортиментный перечень товаров и исключение из него осуществляется на основании предложений областных, Минского городского исполнительных комитетов, направляемых в МАРТ.

Предложение о включении товаров в данный перечень должно содержать следующую информацию: о производителе (производителях) товаров (наименование, место нахождения, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) руководителя, номера контактных телефонов, адрес электронной почты, период осуществления хозяйственной деятельности, а также другая информация по усмотрению); о виде (группе, подгруппе), наименовании товаров, предлагаемых для включения в перечень товаров, основных потребительских свойствах товаров; о наличии зарегистрированного в установленном порядке товарного знака; о количестве производимых разновидностей товаров; об объемах производства товаров, сезонности их производства (если производство носит сезонный характер); о количестве заключенных договоров на поставку товаров с субъектами торговли, осуществляющими розничную торговлю; об объемах поставки товаров на внутренний потребительский рынок и на экспорт; об условиях и логистике поставки товаров; о проведенной работе по изучению покупательского спроса на товары в объектах торговли страны и о результатах изучения данного спроса.

При этом МАРТ вправе в отдельных случаях инициировать внесение областными и (или) Минским городским исполнительными комитетами предложений о включении товаров в перечень без соблюдения указанных требований.

Предложение об исключении товаров из ассортиментного перечня должно содержать обоснование необходимости такого исключения.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-