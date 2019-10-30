МАРТ установил предельные максимальные торговые надбавки на гречку

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление №86 от 29 октября 2019 года, которое предусматривает введение временного ценового регулирования на гречневую крупу путем предельной максимальной торговой надбавки в размере не выше 25%. Об этом БЕЛТА сообщили в МАРТ.

Предельная торговая надбавка применяется с учетом оптовой надбавки к отпускной цене производителя (импортера), которая не должна превышать 10%.

Как пояснили в министерстве, данная мера направлена на исключение возможного завышения цен на гречневую крупу при их установлении.-0-

В белорусском правительстве пообещали держать руку на пульсе в вопросе цен на гречку "Ситуация по гречке сегодня имеет место. Только из-за того, что российский рынок в этом году недополучил 20% тех объемов, которые они имели в предыдущие годы", - отметил заместитель премьер-министра Владимир Дворник.